Fürth steigt ab : Gladbach verspielt trotz Embolo-Tor 2:0-Führung, rettet aber einen Punkt

Trotz einer schnellen 2:0-Führung vergibt Borussia Mönchengladbach noch den Dreier. Derweil kann sich Union Berlin für die Pokalpleite gegen RB Leipzig revanchieren.

1 / 5 Embolo erzielt gegen Freiburg sein siebtes Tor in der aktuellen Bundesliga-Saison. IMAGO/Sportfoto Rudel Trotz eines 2:0-Vorsprungs bringt Gladbach den Sieg aber nicht ins Trockene. Am Ende holt man sich ein glückliches 3:3. IMAGO/Eibner Etwas zu lachen hat Bayer-Trainer Seoane. Mit seinem Team macht er den Abstieg von Greuther Fürth klar. Getty Images

Darum gehts Fünf Spiele fanden am Samstagnachmittag in der Bundesliga statt.

Mit Breel Embolo war ein Nati-Stürmer erfolgreich.

Greuther Fürth verabschiedet sich nach einem Jahr wieder aus der Liga.

Freiburg – Gladbach 3:3

Der SC Freiburg ist auch im vierten Pflichtspiel in Serie unbesiegt geblieben, hat einen weiteren grossen Schritt Richtung Champions-League-Qualifikation aber verpasst. Vier Tage nach ihrem erstmaligen Einzug ins DFB-Pokal-Finale spielten die Badener in der Fussball-Bundesliga in einer spektakulären Partie gegen Borussia Mönchengladbach 3:3 (0:2). Vincenzo Grifo per Foulelfmeter (49. Minute), Christian Günter (61.) und Philipp Lienhart (80.) trafen am Samstag vor 34’700 Zuschauerinnen und Zuschauern für den SC, der Tabellenfünfter bleibt. Die Borussia, die seit 20 Jahren kein Bundesliga-Spiel in Freiburg mehr gewonnen hat, führte durch Tore von Rami Bensebaini (3., Handelfmeter) und Breel Embolo (13.) zur Pause 2:0 und kam durch Joker Lars Stindl (90.+3) spät noch zum 3:3. Yann Sommer hatte bei keinem Treffer eine Chance. Vor ihm spielte Nico Elvedi durch.

Fürth – Leverkusen 1:4

Die SpVgg Greuther Fürth steht als erster Absteiger aus der Fussball-Bundesliga fest. Die Franken, die seit September Tabellenletzte waren, können nach dem 1:4 (1:2) gegen Bayer Leverkusen an den verbleibenden drei Spieltagen nicht mehr den Relegationsplatz erreichen. Jetro Willems (5.) hatte Fürth mit seinem ersten Bundesliga-Treffer vor 11’579 Zuschauerinnen und Zuschauern zwar in Führung gebracht. Doch Patrik Schick (9.), Sardar Azmoun (18.), Paulinho (58.) und Exequiel Palacios (84.) zerstörten die ohnehin geringen Fürther Hoffnungen auf ein Fussball-Märchen. Mit dem Sieg festigt Leverkusen-Trainer Seoane den dritten Platz.

Frankfurt – Hoffenheim 2:2

Eintracht Frankfurts Europa-League-Helden von Barcelona schwächeln im Bundesliga-Alltag weiter. Das Team von Trainer Oliver Glasner kam am Samstag gegen die TSG 1899 Hoffenheim nur zu einem 2:2 (1:1) und wartet nun seit fünf Spielen auf einen Sieg. Damit gelang den Hessen auch keine überzeugende Generalprobe für das Halbfinal-Hinspiel auf der internationalen Fussball-Bühne am Donnerstag in London bei West Ham United. Frankfurts Abwehrspieler Evan Ndicka köpfte zuerst ins eigene Tor (12. Minute), dann in das der Gäste (32.). Daichi Kamada sorgte für die zwischenzeitliche Führung (66.), ehe Joker Georginio vor 50’500 Zuschauerinnen und Zuschauern für die TSG ausglich (78.). Nati-Spieler Djibril Sow wurde nach 79 Minuten eingewechselt.

Köln – Bielefeld 3:1

Arminia Bielefeld stürzt auch unter Interimstrainer Marco Kostmann fast ungebremst Richtung 2. Fussball-Bundesliga – und das trotz eines Eigentor-Geschenks des Gegners. Im ersten Spiel unter dem bisherigen Torwart-Trainer Kostmann kassierte die weitgehend harmlose Arminia eine 1:3 (1:2)-Niederlage beim 1. FC Köln und belegt drei Spiele vor dem Saison-Ende als Vorletzte weiter einen direkten Abstiegsplatz. Dem Duell mit Hertha BSC am kommenden Wochenende kommt schon vorentscheidende Bedeutung zu. Aus den vergangenen acht Spielen hat Bielefeld einen Punkt geholt.

Leipzig – Union 1:2

Der 1. FC Union Berlin hat für das bittere Pokal-Aus bei RB Leipzig Revanche genommen und dem ungeliebten Rivalen eine schwere Niederlage im Kampf um die Champions League zugefügt. Die Eisernen drehten beim 2:1 (0:0)-Erfolg die Bundesliga-Partie in nur drei Minuten. Drei Tage nach der Niederlage im Pokal-Halbfinale stoppte Union damit die Serie von 15 ungeschlagenen Spielen der Sachsen. Vor 45’770 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Red Bull-Arena traf Yussuf Poulsen (46.) am Samstag zur Führung, ehe Sven Michel (86.) nur 21 Sekunden nach seiner Einwechslung den Ausgleich markierte. Wenig später sorgte der eingewechselte Kevin Behrens (89.) für den Auswärtssieg. Union-Trainer Urs Fischer bewies ein gutes Händchen und wechselte beide Torschützen ein.