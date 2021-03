Es war ein bitterer Abend für alle Gladbach-Fans. Zuerst die knappe 0:1 Niederlage und das daraus resultierende Pokal-Aus gegen den Rivalen Borussia Dortmund. Und dann war da nach Abpfiff noch eine andere Szene, die die Gemüter der Fans erhitzte: Gladbachs Co-Trainer Rene Maric spricht mit Erling Haaland, die beiden scheinen zu witzeln und geben sich am Schluss lachend die Hand. Und das nur Minuten nach der Pokal-Niederlage. Die Reaktionen in den sozialen Medien fallen deutlich aus. «Söldner», «einfach nur dämlich» und «Schande» sind noch die harmloseren Ausdrücke.

Marić zeigt Verständnis für die Fan-Wut

Der Assistent von Marco Rose, beide werden Haaland nächste Saison beim BVB trainieren, hat umgehend Stellung genommen. «Naiv, emotional und unbedacht. Über 90 Minuten habe ich mir die Lunge und Kehle rausgebrüllt. Nach Schlusspfiff stand ich am anderen Ende der Coachingzone und ein ehemaliger Spieler ist als Einziger zum Trösten gekommen», schreibt Marić auf Twitter. Dabei sei es um verschiedene Themen wie die vergebene Grosschance von Haaland und die gemeinsame Zeit in Salzburg gegangen. «Ich weiss, dass das bei den Fans in diesem Moment negativ und falsch gewirkt hat. Ich kann in gewisser Weise Verständnis für die Beleidigungen aufbringen.»