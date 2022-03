Baftas : Glamouröse britische Filmpreisgala im Schatten des Kriegs

«Wir sind solidarisch mit denen, die tapfer für ihr Land kämpfen und teilen ihre Hoffnung auf eine Rückkehr zum Frieden», heisst es zu Beginn der Bafta-Verleihung.

Überschattet vom Krieg: Eine Frau zeigt auf dem roten Teppich der Baftas ihr Ukraine-Tattoo. (13. März 2022)

Überschattet vom Krieg in der Ukraine sind am Sonntag in London die britischen Filmpreise vergeben worden. «Wir sind solidarisch mit denen, die tapfer für ihr Land kämpfen und teilen ihre Hoffnung auf eine Rückkehr zum Frieden», sagte der Vorsitzende der britischen Filmakademie, Krishnendu Majumdar, zur Eröffnung.

Dann wurde die Gala in der Royal Albert Hall nach dem überwiegend virtuellen Event vor einem Jahr wegen der Corona-Pandemie eine glamouröse Show mit Live-Publikum in feiner Abendgarderobe. Es gab eine besondere Würdigung des erfolgreichsten britischen Filmexports: Shirley Bassey, inzwischen 85 Jahre alt, sang zum 60. Jahrestag der «James Bond»-Serie den Filmhit «Diamonds are Forever».

Joanna Scanlan triumphiert über Lady Gaga

Als bester Film wurde das Westerndrama «The Power of the Dog» mit Benedict Cumberbatch ausgezeichnet, dessen Drehbuchautorin Jane Campion bekam zudem den Preis als beste Regisseurin. Campion ist erst die dritte Frau, die in dieser Kategorie gewann, aber die zweite in Folge nach Chloe Zhao, die im vergangegen Jahr diesen Preis für «Nomadland» erhielt.

Den Preis für die beste weibliche Hauptrolle bekam Joanna Scanlan für ihre Rolle in «After Love», die überraschend über grosse Konkurrenz wie Lady Gaga triumphierte. «Einige Geschichten haben ein überraschendes Ende, oder?», kommentierte sie. Vielleicht bekomme sie jetzt eine Einladung zum Vorsprechen bei einem Bond-Film.

Fünf Trophäen für «Dune»

Hollywoodstar Will Smith wurde als bester Hauptdarsteller für seine Rolle als Vater von Venus und Serena Williams in «King Richard» geehrt.

Zu den grossen Gewinnern bei der Gala in der Londoner Royal Albert Hall zählte das Science-Fiction-Epos «Dune», das fünf Trophäen in den Kategorien visuelle Effekte, Produktionsdesign, Greig Frasers Kamera und Hans Zimmers Musik erhielt.

Zum besten britischen Film wurde Kenneth Branaghs halb autobiografischer Streifen «Belfast» gekürt.

Die britische Filmpreisgala eröffnet die jährliche Auszeichnungssaison der Branche. Die amerikanischen Filmpreise, die Oscars, werden am 27. März vergeben.

