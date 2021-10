Extrawurst für Angeklagten - Glarner Gericht verlegt Verhandlung für Maskenverweigerer nach draussen

Am letzten Donnerstag stand ein bekennender Gegner der Corona-Massnahmen vor dem Kantonsgericht Glarus. Dieses wirft ihm vor, eine Busse von 250 Franken nicht akzeptiert zu haben. Die Busse wurde von der Staatsanwältin ausgesprochen, nachdem der Beschuldigte am Abend vom 4. März 2021 bei der politischen Kundgebung «Lünds lüchtä und lütä», die jeweils auf dem Glarner Rathaus stattfindet, keine Gesichtsmaske getragen hatte, die behördlich vorgeschrieben war. Ausserdem habe der Angeklagte kein ärztliches Attest vorweisen können, das ihn von der Maskenpflicht befreit hätte.

«Die Verhandlung beginnt draussen»

Die Verhandlungen am Kantonsgericht fanden letzten Donnerstag statt — allerdings nicht wie üblich im Gerichtssaal, wie der Gerichtspräsident gemäss der «Südostschweiz» (Bezahlartikel) zu Beginn erklärte: «Die Verhandlung beginnt draussen, weil Sie in der Vergangenheit Probleme mit der Maskenpflicht hatten.» Zuvor hatte der Angeklagte dem Gerichtspräsidenten gesagt, dass er aus «verschiedenen Gründen» keine Maske tragen könne. Dann werde er das Gerichtshaus nicht betreten, entgegnete der Gerichtspräsident. So fand die Verhandlung schlussendlich vor dem Gerichtsgebäude unter freiem Himmel statt.