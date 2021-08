Bars und Stehlokale - Glarner ruft zum Boykott von Covid-Zertifikat-Betrieben auf

«Jedes Restaurant, jeden Wirt, jedes Mitglied des Gastroverbandes welche ein Zertifikat fordern, sollten wir alle gnadenlos boykottieren!», verkündet Glarner via Twitter am Montagmorgen . Dies, nac hdem Italien und Frankreich die Regeln in der Gastronomie in den letzten Tagen verschärft haben.