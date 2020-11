Zuletzt noch machte SVP-Nationalrat Andreas Glarner mit seiner Corona-Erkrankung Schlagzeilen. Diese hat er offenbar gut überstanden. Nun sorgt er mit einem Post auf Facebook für Aufsehen. Er macht einen kurzen Instagram-Chatverlauf publik, in welchem ein vermutlich männlicher User den Politiker übel beleidigt.

«Schwelle liegt bei Gewaltandrohung»

Das ging Andreas Glarner zu weit. Beleidigungen gegenüber seiner Person hätten Grenzen. «Die Schwelle liegt bei der Gewaltandrohung», sagte er gegenüber der «Aargauer Zeitung» . Diese wurde überschritten, weshalb er sich mit der Justiz in Verbindung setzen werde.

In den Kommentaren unter seinem Facebook-Post erhält Andreas Glarner viel Zuspruch: «Finde ich die Adresse raus, kannst du die 1000 Franken an ein Kinderheim spenden, verzichte darauf», schreibt einer. «Unverschämt, unmoralische, unerlaubt», kommentiert eine Frau. «Dr Andy setzt Kopfgeld uf Kinder us, sooo lustig. Beschäftige dich mit der Pandemie», meint ein anderer.