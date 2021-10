Ja zum Covid-Gesetz der SVP Aargau – Glarner sieht Zertifikatspflicht als möglichen Grund für Delegierten-Klatsche

Im Restaurant «Ochsen» galt die Zertifikatspflicht. Dadurch konnten einige Mitglieder nicht an der Versammlung teilnehmen.

Die SVP Aargau entschied mit 48 zu 47 Stimmen eine Ja-Parole zum Covid-Gesetz am 28. November.

«Allenfalls wäre der Entscheid ohne Zertifikatspflicht anders herausgekommen», so Andreas Glarner, Präsident der Aarguer SVP.

Zum Covid-Gesetz am 28. November hat die SVP als einzige Partei ein Nein beschlossen. Am Mittwoch die grosse Überraschung bei der Parteiversammlung im Restaurant «Ochsen» in Lupfig: Die SVP Aargau beschloss ein knappes Ja zur Abstimmungsvorlage.