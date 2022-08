Kanton Glarus : Glarner Wildhut erlegt Wölfin – «Problem ist damit nicht gelöst»

Die Wildhut hatte in der Zwischenzeit auf die Rückkehr der Wölfin gewartet.

In der Nacht auf Sonntag wurde eine Wölfin erlegt, die im Kanton Glarus «erhebliche Schäden» angerichtet hat, wie das Amt für Jagd und Fischerei in einer Mitteilung schreibt. Die Wölfin sei zu einem im Krauchtal gerissenen Nutztier zurückgekehrt. Sie werde zu weiteren Untersuchungen an das Institut für Fisch- und Wildtiermedizin der Universität Bern gebracht.