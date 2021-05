Der Kanton Glarus fordert eine erleichterte Regulierung des Wolfsbestands.

Herausforderndes Zusammenleben mit dem Wolf

Verdoppelung der Wolfspopulation in Graubünden

Wie die Zukunft aussehen könnte, zeigt der Kanton Graubünden . Dort hat sich die Wolfspopulation i m letzten Jahr von 25 auf 50 Tiere verdoppelt. Insgesamt gibt es nun sechs Wolfsrudel im Bündnerland . Regelmässig werden Wolfsrisse von Nutztieren gemeldet, so zum Beispiel diese Woche in Klosters. Im Vergangenen Jahr wurden 257 Nutztiere gerissen, 2019 wurden 127 Ri sse durch Wölfe registriert. So haben sich neben der Wolfspopulation auch die Risse an Nutztieren verdoppelt.