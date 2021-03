Am Mittwoch startet der Weltcupfinal in der Lenzerheide. Mit Lara Gut-Behrami und Marco Odermatt kämpfen zwei Schweizer Athleten um den Sieg im Gesamtweltcup. Aufgrund des schlechten Wetters könnten die beiden jedoch ins Hintertreffen geraten.

Darum gehts Von Mittwoch bis Sonntag finden in der Lenzerheide die letzten Skirennen der Saison statt.

Zwei Swiss-Ski-Athleten kämpfen noch um den Gesamtweltcup.

Aber auch in mehreren Disziplinen geht es noch um die kleine Kristallkugel.

Am Sonntagnachmittag endet die Corona-Skisaison 2020/2021. Zuvor müssen allerdings noch mehrere Entscheidungen fallen. Aus Schweizer Sicht bleibt es bis zum letzten Rennen spannend. Wo sind die Schweizer noch im Rennen?

Obwohl die letzten Rennen in der Schweiz stattfinden, ist der Heimvorteil wohl aktuell eher ein Heimnachteil. Grund dafür: die Wetterprognosen. Die Abfahrt ist stark gefährdet. Dies aufgrund des starken Schneefalls. Um eine Abfahrt bestreiten zu können, braucht es mindestens ein Training. Am Montag wurde das erste Training bereits abgesagt. Durch eine mögliche Absage der Abfahrt kann auch der Kampf um den Gesamtweltcup entschieden werden. Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami sind wohl auf die Punkte aus der Abfahrt angewiesen, um die grosse Kristallkugel gewinnen zu können.

Klaus Marquardt von Meteonews hat keine guten Prognosen für die Schweizer Hoffnungen. «Ich glaube nicht, dass am Mittwoch eine Abfahrt stattfinden kann. Bis Mittwochmorgen gibt es immer noch Niederschläge.» Der Meteorologe ergänzt: «Ausserdem gibt es viele Wolken und Nebel, also eine sehr schlechte Sicht.» Wie viel es am Tag schneien wird, ist noch unklar. Immerhin: Das Wetter soll sich im Verlaufe der Woche besseren. Marquardt: «Ab Mittwoch ist wohl das Pulver verschossen. Stand jetzt kommt es nur in der Nacht auf Freitag wieder zu weiteren Niederschlägen und das Wetter am Wochenende tendiert in Richtung sonnig.» Die Modelle sind sich allerdings nicht ganz einig. Der Meteorologe spricht von einer «dynamischen Wetterlage».

Fis-Regel erlaubt keine Verschiebung

Eine Möglichkeit, die Abfahrt zu retten, wäre es, sie mit einer technischen Disziplin zu tauschen oder sogar den Teamwettbewerb am Freitag zu ersetzen. Dies ist jedoch nicht möglich. Dafür verantwortlich – die Regeln der FIS. Im Regelwerk steht: Der Zeitplan der Veranstaltungen während des Weltcup-Finales kann nicht geändert werden. Auf Anfrage heisst es von der Fis: «Diese Regel gilt schon lange für das Saisonfinale und wurde eingeführt, um sicherzustellen, dass alle Rennen, Disziplinen und Kugel-Entscheidungen fair und gleich behandelt werden.» Dies bestätigt auch Carmen Lechner vom Ski Weltcup Final 2021: «Die Veranstalter sind an ein offizielles Dokument gebunden.»

Marco Odermatt gegen Alexis Pinturault, Lara Gut-Behrami gegen Petra Vlhova. Bei den Männern und den Frauen kommt es in den letzten Rennen zu einem spannenden Zweikampf im Kampf um den Gesamtweltcup und die grosse Kristallkugel. Die Swiss-Ski-Athleten sind dabei fast auf die Abfahrt angewiesen. Gut-Behrami liegt vor den letzten Rennen 96 Punkte hinter der Slowakin Vlhova. Während Lara Gut-Behrami in drei der letzten vier Rennen startet, fährt Vlhova jedes Rennen in der Lenzerheide. Die 29-Jährige muss in den Speed-Disziplinen einen Vorsprung auf Vlhova vor dem letzten Rennen am Sonntag herausfahren. Liegt sie nach dem Riesen vom Samstag über 100 Punkte vor der Slowakin, gewinnt die Tessinerin zum zweiten Mal den Gesamtweltcup. Bei einem geringen Vorsprung muss Gut-Behrami auf einen Ausfall oder eine schlechte Platzierung von Vlhova im Slalom hoffen – ein eher unwahrscheinliches Szenario.

Die Ausgangslage von Odermatt ist ein klein wenig besser als die von Lara Gut-Behrami. Grund dafür: Der Ausfall von Pinturault im Slalom vom vergangenen Sonntag. Odermatt liegt 31 Punkte hinter dem Franzosen im Gesamtweltcup. Beide Athleten werden wohl in drei von vier Rennen an den Start gehen. Wie schon Gut-Behrami muss Odermatt den 29-jährigen Franzosen in den Speed-Disziplinen und im Riesen distanzieren. Am Sonntag entscheidet sich das Rennen um den Gesamtweltcup im Slalom. Dort wird nur Pinturault am Start sein. Odermatt braucht voraussichtlich also Schützenhilfe von seinen Schweizer Slalomkollegen.

Feuz, Suter und Gut-Behrami fahren um Abfahrtsweltcup

Mit zwei Siegen in dieser Saison steht Beat Feuz derzeit an der Spitze des Klassements in der Abfahrt. Die kleine Kristallkugel ist allerdings noch nicht gesichert. Sein einziger Konkurrent, Matthias Mayer, liegt derzeit 68 Punkte zurück. Das bedeutet: Sollte Meyer die Abfahrt gewinnen, muss sich der Schweizer Kugelblitz mindestens auf 7 klassieren. Mit Platz acht hätten beide Fahrer gleich viele Punkte. Fährt Meyer nur auf Platz drei, würde Feuz die Kristallkugel auch ohne Teilnahme gewinnen.

Bei den Frauen haben gleich zwei Schweizerinnen noch die Chance auf den Disziplinenweltcup. Corinne Suter (410) und Lara Gut Behrami (383) liegen jedoch noch hinter Sofia Goggia (480) zurück. Die Italienerin dominierte bis zu ihrer Verletzung vor der WM die Disziplin. Sie will die Kugel nicht kampflos aufgeben und plant bei der Abfahrt am Mittwoch ihr Comeback.

Um die Disziplin zu gewinnen, benötigt Lara Gut-Behrami einen Sieg. Bei diesem Szenario dürfte Goggia keine Punkte einfahren und Suter maximal auf Platz drei landen. Für die 26-jährige Suter gilt: Nur Platz eins und zwei würde genügend Punkte einbringen. Dazu braucht sie die Schützenhilfe von Goggia, die bei einem Sieg von Suter maximal auf Platz 9 fahren darf. Sollte Suter das Rennen als Zweite beenden, darf Goggia keine Punkte gewinnen. Sie müsste also ausfallen oder ausserhalb der Top 15 landen.

Gut-Behrami und Corinne Suter kämpfen um den Abfahrts-Weltcup. Getty Images

Odermatt mit kleinen Super-G-Chancen im Riesen an der Spitze

Bei den Frauen ist der Super-G bereits entschieden. Lara Gut-Behrami liegt dank vier Siegen in der Saison uneinholbar auf dem ersten Platz. Bei den Männern liegt Marco Odermatt (318) auf Platz 2. Er liefert sich einen Zweikampf mit Weltmeister Vincent Kriechmayr (401). Um die Disziplin noch zu gewinnen, braucht Odermatt einen Sieg und Kriechmayr darf nicht punkten.

Die beste Ausgangslage auf eine Kristallkugel hat Odermatt im Riesenslalom (625). Er liegt derzeit 25 Punkte vor Alexis Pinturault (600). Nur noch theoretische Chancen auf die kleine Kristallkugel hat Filip Zubcic (526). Bei einem Sieg oder einem zweiten Platz hat Odermatt den Titel auf sicher. Gewinnt allerdings Pinturault den Wettkampf und Odermatt landet nicht auf Platz zwei, holt sich der Franzose den Titel. 25 Punkte sind nur eine Kleinigkeit. Landet Pinturault als Dritter auf dem Podium, darf Odermatt nicht schlechter klassiert sein als auf Platz sieben. Bei den Frauen hat Marta Bassino schon gewonnen. Michelle Gisin hat keine Chance mehr auf den Titel.

Keine Schweizer Kristallkugel im Slalom