Sanierung A1 St. Gallen  – «Glauben nicht an einen Verkehrskollaps»

So muss in Fahrtrichtung St. Margrethen eine Reduktion von drei auf zwei Fahrspuren erfolgen. Aufgrund der logistischen Herausforderungen können die Arbeiten nur tagsüber ausgeführt werden, wie es im Communiqué der Bundesamtes für Strassen Astra und dem Kanton St. Gallen heisst. «Durch den Spurabbau und die Baustelle komme es unweigerlich zu verkehrlichen Einschränkungen auf der Stadtautobahn», sagt Guido Biaggio, Vizedirektor des Bundesamtes für Strassen Astra.

Fahrten zu Stosszeiten vermeiden

Wie will die Stadt also einen Verkehrskollaps in der Stadt St. Gallen vermeiden? Indem sie an die Vernunft und Eigenverantwortung der Bürger appelliert. Demnach sollen wenn möglich Fahrten auf Randzeiten verschoben werden, damit die A1 zu Stosszeiten entlastet wird. Auch alternative Verkehrsmittel wie Velo und Bus sollen als Lösung dienen. Das Potenzial zur Verkehrsreduktion in der Stadt ist gross, wie Stadtrat Markus Buschor, Vorsteher der Direktion Planung und Bau, erklärt: «Rund 80 Prozent aller Fahrten auf der Stadtautobahn haben ihren Start- oder Endpunkt auf dem Gebiet der Stadt St. Gallen.»