Valentinstag: Schweizer sind beim Blumen kaufen Weltmeister

Am Valentinstag werden so viele Blumen verkauft wie sonst nie im Jahr. Die Rose ist am beliebtesten.

Sind Blumen am Tag der Liebe Pflicht? 20 Minuten hat bei Passantinnen und Passanten auf der Strasse nachgefragt, ob sie am Valentinstag Blumen erwarten oder selber welche schenken. Für die 23-jährige Mariana aus Zürich ist klar: «Ich würde mich schon freuen, wenn mein Freund mir Blümchen kauft.» Gianluca (22) aus Zürich hingegen findet: «Man darf seiner Freundin das ganze Jahr hindurch etwas schenken. Und Blumen sind sowieso etwas sehr Vergängliches.» Die ganze Umfrage gibts im Video oben.

Mehr Ausgaben für Blumen als für Schoggi

Rose weiterhin am beliebtesten

Rund 40 Millionen Franken Umsatz macht die Branche alleine am Valentinstag. Die Rose und insbesondere die rote Rose ist weiterhin die beliebteste und meistverkaufte Blume am Valentinstag. Konkret werden in der Schweiz am Valentinstag rund vier Millionen Stück verkauft. Die Blumengeschäfte seien aber bestrebt, mit saisonalen Blumen wie Tulpen, Anemonen oder Ranunkeln Alternativen zur roten Rose anzubieten, sagt Bähler. Obwohl diese Alternativen erfolgreicher werden, könnten sie der Rose noch nicht den Rang ablaufen.