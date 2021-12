Boningen SO : Gleich drei Unfälle mit neun Autos und zwei Lastwagen auf A1

Auf der A1 bei Boningen SO haben sich am Montagmorgen innert kurzer Zeit drei Verkehrsunfälle ereignet. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Ein Lenker verlor am frühen Montagmorgen auf der Autobahn A1 bei Boningen SO die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Leitplanke. Als das Auto auf den Normalstreifen zurückgeschleudert wurde, kam es zu einem Folgeunfall mit drei weiteren Autos und einem Lastwagen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei ereigneten sich unmittelbar hinter diesem Unfall zwei weitere Folgeunfälle, an denen drei Autos und ein Lastwagen beteiligt waren. Insgesamt waren demzufolge neun Autos und zwei Lastwagen in die drei Verkehrsunfälle verwickelt.