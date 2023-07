Albert Rösti eröffnet offiziell die dritte Röhre des Gubristtunnels

Am Montag um 11.00 Uhr eröffnete Verkehrsminister Albert Rösti offiziell die dritte Röhre des Gubristtunnels. Der Bau der neuen Gubriströhre auf der Nordumfahrung Zürich zwischen Weinigen und Regensdorf dauerte rund sechseinhalb Jahre. Damit soll der Engpass in Richtung Bern behoben werden.

Vor der Eröffnung hielten unter anderem Bundesrat Albert Rösti und die Zürcher Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP) eine Ansprache. Das Nadelöhr, das täglich zu Stau geführt habe, werde jetzt gestärkt und der Stau reduziert, sagte Bundesrat Rösti. «Es gibt nur 15 Tage im Jahr, an denen es keinen Stau am Gubrist gibt», betonte Späh in ihrer Ansprache. «Damit ist er ein Rekordhalter in der Schweiz – wir sind nicht stolz auf diesen Rekord.»