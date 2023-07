Luzern Live : «Gleich mit schwarzen Zahlen zu rechnen, wäre illusorisch gewesen»  

Benjamin Amaru ist am ersten Luzern-Live-Festival aufgetreten.

Wie am Europaplatz zu sehen ist, war die erste Ausgabe von Luzern Live erfolgreich.

Die nächste Ausgabe soll vom 18. bis am 27. Juli 2024 stattfinden.

Die erste Ausgabe des neuen Festivals Luzern Live ist laut dem OK am Samstag erfolgreich zu Ende gegangen.

Luzern Live hat den Festivalsommer mit nur wenigen Monaten Zeit für das Programmbooking zurückgebracht. Dem neuen OK ist es gelungen, das neu ausgerichtete Festival erfolgreich zu starten: «Unser Fazit fällt positiv aus und wir haben auch entsprechende Rückmeldungen von Besuchern und der Stadt Luzern erhalten», sagt Mediensprecher Roland Graf auf Anfrage. Vom ersten Tag an hatte eine entspannte und lockere Atmosphäre geherrscht.

Graf: «Luzern Live war intensiv, sehr schön und es gab keine nennenswerten negativen Zwischenfälle. Ausserdem haben wir ein paar Lehren gezogen, welche Verbesserungen wir nächstes Jahr realisieren können.» Zu beklagen wäre einzig, dass das Wetter nicht immer mitspielte. Dies ist aber auf hohem Niveau gejammert, denn meistens war das Wetter schön und ausserdem haben die Luzerner Erfahrungen mit regnerischen Tagen, sodass das OK mehr Unterstände aufgebaut hatte, damit sich die Besucher vor der Nässe schützen konnten.

Das Familienprogramm kam gut an

Total standen 60 Bands und 30 DJs auf den fünf Bühnen im KKL, im Schweizerhof, auf dem Europaplatz und beim Pavillon. Graf: «Viele davon waren eher unbekannt und es gab viele Rückmeldungen, dass sich die Besucherinnen und Besucher darüber freuten, Neues zu entdecken.» Positive Feedbacks gab es auch für das Familienprogramm mit Auftritten von Caroline Chevin und Damian Lynn während der Brunchs an beiden Samstagen. Dazu wurden rund 1000 Zmorgeplättli kostenlos verteilt. Anschliessend standen noch Konzerte für Kinder auf dem Programm.

Obwohl die Zahlen erst etwa in zwei Wochen zeigen werden, wie es aus finanzieller Sicht aussieht, geht Graf nicht davon aus, dass bereits schwarze Zahlen geschrieben werden können. «Es wäre auch illusorisch gewesen, wenn wir sofort damit gerechnet hätten, aber wir sind auf gutem Weg», sagt Graf weiter. Insgesamt wurden über 8000 Pässe verkauft. Ein Pass kostete 25 Franken und dafür gab es während der zehn Tage etwa Zugang zu allen Konzerten im Hotel Schweizerhof, zur Cupra Electric Terrace und zum Club.

Der Nachfolger des Blue Balls Festival wird auch 2024 wieder über die Bühnen gehen. Das OK wird dann mehr Zeit für die Vorbereitungen haben, wie etwa für das Booking des Programms oder auch neue Partner in den Bereichen der Food- oder Verkaufsstände zu finden. Voraussichtlich findet Luzern live vom 18. bis am 27. Juli statt. Allerdings sind diese Daten laut Graf durch die Stadt noch nicht bestätigt.