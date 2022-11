Katar – Ecuador: Zwei-Tore-Mann Valencia humpelt – ist das die Chance für Katar?

Bei den Heim-Fans brandete zwar Jubel auf, dieser sorgte aber nicht dafür, dass Katar aufwachte. Im Gegenteil: In der 16. Minute wurde Valencia von Goalie Al Sheeb gelegt. Den fälligen Penalty verwandelte der Ecuador-Captain gleich selbst. Und in der 31. Minute war es wieder Valencia, der per Kopf zum 2:0 traf. Dann wurde noch der Zwei-Tore-Mann umgehauen, Valencia humpelte. Doch er konnte weiterspielen.