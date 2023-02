BMW-Fahrer verursachen betrunken Unfälle in Frasnacht und Bichelsee

Am gleichen Tag verursachte ein 44-Jähriger in Bichelsee ebenfalls alkoholisiert einen Unfall.

Die Frau fuhr in einem Bogen in den Garten eines Hauses.

Eine 23-Jährige wollte am Sonntagmittag gegen 12.45 Uhr in Frasnacht von einem Vorplatz an der Amriswilerstrasse wegfahren. Wie die Kantonspolizei Thurgau am Montag mitteilte, verlor sie dabei die Kontrolle über ihren BMW und fuhr rechts in einem Bogen in den Garten einer Liegenschaft nebenan. Auf dem Rasen kam sie schliesslich zum Stillstand.