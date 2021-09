Doppelte Fahrerflucht - Gleich zwei Fahrer bauen Unfall und machen sich dann aus dem Staub

Sowohl in Winznau als auch in Bibern verursachten Fahrzeuglenkende am Freitagabend Unfälle mit Fahrerflucht. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen.

Wenig später, um 23.15 Uhr, wurde in Bibern ein verlassenes Unfallfahrzeug gefunden. Das Auto lag mitten auf der Strasse auf dem Dach. Die Polizei geht davon aus, dass die Mobilistin oder der Mobilist nach einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto verlor und am linken Fahrbahnrand in einen Baum prallte. Anschliessend soll das Auto auf die Seite gekippt und schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen sein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Unfallort befanden sich mehrere Passanten an der Stelle, jedoch gab es keine Spur von der Fahrzeuglenkerin oder dem Fahrzeuglenker.