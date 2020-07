Douglas und Hanna

Gleich zwei Hurrikans bedrohen die USA

Nach Hanna erreicht nun der Wirbelsturm Douglas die USA. Auf Hawaii bereitet man sich auf zerstörerische Wellen und gefährlich Sturmfluten vor.

Der Hurrikan ist am Samstagabend auf Texas gestossen.

Leere Strände: Hawaii bereitet sich am Sonntag auf die Ankunft des Hurrikans Douglas vor. (25. Juli 2020)

Der Hurrikan Douglas im Pazifik bedroht die Inseln des US-Bundesstaats Hawaii: Dies teilte das Nationale Hurrikan-Zentrum der US-Klimabehörde NOAA am Sonntag mit.

Demnach werde der Wirbelsturm mit Windgeschwindigkeiten von rund 140 Kilometern pro Stunde am Sonntag und in der Nacht auf Montag von Maui bis Kauai über die Inseln oder knapp an ihnen vorbeiziehen. Vorhergesagt wurden lebensbedrohlich hohe und potenziell zerstörerische Wellen, schwere Regenfälle und gefährliche Sturmfluten.