vor 45min

Polizeimeldungen Mittelland

Gleich zwei Junglenker fahren Autos schrottreif

In der Nähe von Solothurn erreigneten sich am selben Tag gleich zwei Verkehrsunfälle. In beiden fällen verursachten die 21-jährigen Autofahrer einen Totalschaden.

1 / 29 Selzach SO, 19. Juni: Am Freitagmorgen ereignete sich ein Selbstunfall mit einem 21-Jährigen. Der Lenker zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Kapo Solothurn Das Auto erlitt einen Totalschaden und es kam zu Verkehrsbehinderungen. Für rund 90 Minuten war die Strasse nur einspurig passierbar. Kapo Solothurn Kestenholz SO, 19. Juni: Am Freitagabend kam es in Kerstenholz ebenfalls zu einem Selbstunfall. Der 21-jährige Lenker bliebt unverletzt, während sein Beifahrer leicht verletzt wurde. Kapo Solothurn

Im Kanton Solothurn verunfallten am Freitag gleich zwei junge Automobilisten. Einer der Unfälle ereignete sich am Freitagmorgen in Selzach SO. Kurz nach 7 Uhr war der 21-Jährige auf dem Weg von Bellach nach Grenchen. Auf der Bielerstrasse in Selzach wollte er die Gegenfahrbahn überqueren und kollidierte dann seitlich-frontal mit einem Baum. Das Auto überschlug sich und kam auf der linken Fahrzeugseite liegend zum Stillstand. Der Fahrer wurde beim Unfall verletzt und ins Spital gebracht. Das Auto erlitt einen Totalschaden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Später an dem Tag kam es in Kestenholz SO erneut zu einem Selbstunfall mit einem 21-jährigen Lenker. Der Unfall ereignete sich gegen 23.15 Uhr auf der Wolfwilerstrasse. In einer Linkskurve geriet der Lenker aus noch zu klärenden Gründen ins Wiesland und touchierte einen Randleitpfosten. Das Fahrzeug kam ins Schleudern, kippte am Waldrand auf die rechte Fahrzeugseite und prallte mit dem Dach gegen einen Baum. Der Beifahrer erlitt leichte Verletzungen und musste ins Spital transportiert werden, der 21-jährige Fahrer blieb unverletzt. Das Auto erlitt Totalschaden.