Gleich zwei Medikamente könnten vor Long Covid schützen

Konkrete Zahlen

Gemessen an aus Deutschland gemeldeten Zahlen, erscheinen die Schätzungen realistisch, aber auch konservativ. So wurden in Bayern​​ allein in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 insgesamt 350’000 Fälle von Long Covid oder Post Covid gezählt. In dem Bundesland leben rund 13 Millionen Menschen. Aus dem ebenfalls an die Schweiz angrenzenden Baden-Württemberg, in dem elf Millionen Menschen zu Hause sind, wurden im gesamten Jahr 2022 rund 320’000 Long-Covid-Fälle erfasst.