Björn Kuipers pfeift den EM-Final

Der niederländische Schiedsrichter Björn Kuipers leitet das Finale der Europameisterschaft an diesem Sonntag (21.00 Uhr) zwischen England und Italien. Die Berufung des 48-Jährigen für das Endspiel im Londoner Wembley-Stadion gab die Uefa am Donnerstag bekannt.

Für Kuipers ist es der vierte Einsatz bei dieser EM. Er ist der erste Niederländer, der ein Europameisterschafts-Endspiel pfeift. Er wird unterstützt vom deutschen Videoschiedsrichter Bastian Dankert. Es ist das zweite Endspiel auf internationaler Ebene für Kuipers. 2014 pfiff er den Final in der Champions League.

Schwere Vorwürfe gegen Kuipers

Pool via REUTERS

Pool via REUTERS

Allerdings ist es aus Sicht der Italiener nicht der einzige Makel der Ansetzung. Italo-Star Veratti hat keine guten Erinnerungen an Björn Kuipers. Nach dem Ausscheiden im Champions-League-Halbfinal gegen Manchester City tobten die Spieler von PSG. Sie erhoben schwere Vorwürfe gegen den Schiedsrichter. Marco Verrati sagte im Mai, dass Kuipers zu ihm «F**k you», also «F*** dich» gesagt haben soll. «Wenn ich das sagen würde, würde ich eine Sperre von zehn Spielen kassieren», so Verrati damals.