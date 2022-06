Einheitliche Ladestecker: Gleicher Stecker für alle Geräte ab 2024  – was heisst das jetzt für mich?

Um was geht es eigentlich?

Elektronische Geräte sollen in Zukunft einen einheitlichen Stecker erhalten. Das Europaparlament und die EU-Staaten haben sich am Dienstag– nach einem längeren Hin und Her – auf eine einheitliche Lösung geeinigt. Eine Vielzahl elektronischer Geräte soll in Zukunft zum Laden nur noch mit einer USB-C-Buchse ausgestattet sein. Andere Steckerarten sollen verschwinden. Grösster Vorteil aus Nutzerinnen- und Nutzersicht ist Komfort: Man benötigt nur noch ein Kabel, um allerlei Geräte zu laden.

Welche Geräte sind betroffen?

Wann tritt das in Kraft?

Muss ich nun all mein Apple-Zubehör entsorgen?

«Wenn Apple Ende 2024 seine Produkte innerhalb der EU verkaufen will, müssen sie sich an die Regelung halten und USB-C haben», sagt Alex Agius Saliba, Jurist und Mitglied des Europaparlaments. Bei iPads und Macs ist dies bereits schon heute der Fall. Bei Smartphones ist Apple der grösste Hersteller, der mit Lightning einen eigenen Anschluss einsetzt. Bisher hat sich Apple nicht offiziell zu dem Entscheid geäussert. Natürlich muss man das bisherige Zubehör nicht entsorgen – es kann nach wie vor an bestehenden Geräten genutzt werden und künftig auch per Adapter an einem USB-C-Anschluss.