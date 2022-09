AHV-Reform: «Gleiches AHV-Alter beinhaltet aber auch gleichen Lohn!»

Am Ende war es ein sehr knapper Entscheid: Rund 30’000 Stimmen reichten den Befürworterinnen und Befürwortern der AHV-Reform zum Sieg. Mit dieser Änderung wird das Rentenalter der Frauen an das der Männer angepasst. Das Rentenalter der Frauen wird deswegen von 64 auf 65 Jahre erhöht. Eine Änderung, die die 20-Minuten-Community spaltet. In den Kommentaren häufen sich Befürworterinnen und Befürworter, aber auch die Gegnerinnen und Gegner:

«Endlich ein Schritt vorwärts»

Dass das Rentenalter der Frauen auf 65 Jahre erhöht wird, findet Betupfter nicht so schlimm, denn: «Frauen bekommen ja eine Erziehungsgutschrift und die Familien Kinderzulagen und Erziehungsgutschriften.» Ähnlich sieht es Arhus: «Ich bin einfach nur erleichtert und froh, dass diese Abstimmung so herausgekommen ist. Es ist nach 20 Jahren endlich ein Schritt vorwärts.»

«Lasst uns jetzt über Lohngleichheit sprechen»

Manche Leser*innen blicken schon in Richtung Zukunft und zeigen auf, was ihrer Meinung nach demnächst besprochen werden muss. So meint Botswana: «Es ist in Ordnung, nur muss jetzt subito die Heiratsstrafe abgeschafft werden.»