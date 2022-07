Ehe für alle: Gleichgeschlechtliche Paare dürfen sich nun trauen lassen

61,4 Prozent der Bevölkerung hatten die Gesetzesänderung im September 2021 an der Urne angenommen.

Das Gesetz «Ehe für alle» tritt am ersten Juli in Kraft.

Für viele ist es eines der grossen Ziele im Leben: die grosse Liebe finden, heiraten und gemeinsam alt werden. Für homosexuelle Paare in der Schweiz war Heiraten jedoch bisher nicht möglich. Dies ändert sich mit dem ersten Juli: Nun tritt das Gesetz «Ehe für alle» in Kraft. Die Stimmberechtigten hatten sich im vergangenen September mit 61,4 Prozent für diese Gesetzesänderung ausgesprochen.

Nun ist also eine Trauung von gleichgeschlechtlichen Paaren auf dem Standesamt möglich. Eine kirchliche Heirat ist aber noch nicht überall in der Schweiz möglich. Der Kirchenbund als Dachverband reformierter Landeskirchen hatte sich bereits vor drei Jahren für die Ehe für alle ausgesprochen, berichtet SRF. Auch die Christkatholiken haben kürzlich an der Synode beschlossen, dass die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren eingeführt werden soll.