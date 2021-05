Graubünden - «Gleichstellung ist kein Selbstläufer, sondern muss stetig gepflegt werden»

1 / 8 Die schwierige Mobilität des Kantons Graubünden erschwert den Zugang zur Kinderbetreuung, insbesondere wenn beide Partner arbeiten möchten, dies ist einer der Schlüsse der kantonalen Stabsstelle für Chancengleichheiten von Frau und Mann. Praden, Graubünden. 20min-Community Ein gemischtes Team sorgt für verbesserte Chancengleichheit von Frau und Mann in Graubünden: Patrizia Pavone, Susanna Mazzetta, Barbara Wülser, Nicolas Zogg (von links). Stabsstelle für Chancengleichheit von Frau und Mann Regierungsrat Jon Domenic Parolini ist erfreut, die kantonalen Gleichstellungskompetenzen unter seinem Dach zu haben. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Seit 25 Jahren gibt es im Graubünden die Stabsstelle für Chancengleichheit von Frau und Mann.

Es bestehen nach wie vor Ungleichheiten je nach Geschlecht.

Derzeit sammelt die Fachstelle in Gesprächen mit ausgewählten Personen Informationen.

Mit den Antworten will die Stelle eine Strategie für die nächsten fünf Jahre definieren.

Im Kanton Graubünden beschäftigt sich seit 25 Jahren eine beauftragte Fachstelle mit Fragen rund um die Gleichstellung von Mann und Frau. Auch wenn die Thematik damals nicht gleich präsent war wie heute, gab es bereits vor 25 Jahren Ungleichheiten, die die Gesellschaft beschäftigten. Zum 25-jähri g en Jubiläum g eht die Stabsstelle für Chancengleichheit der Frage nach, wo der Kanton Graubünden aktuell steht.

Regierungsrat Jon Domenic Parolini ist erfreut, die kantonalen Gleichstellungskompetenzen unter seinem Dach zu haben. Der Vorsteher des Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartements betont: «Gleichstellung ist kein Selbstläufer, sondern muss stetig gepflegt und weiterentwickelt werden.» Barbara Wülser, Leiterin der Stabsstelle für Chancengleichheit von Frau und Mann, sagt: «Solange starre Rollenbilder unsere Lebensentwürfe bestimmen, können wir unsere Neigungen und Talente nicht ausreichend entwickeln und in die Gesellschaft einbringen». Die Fragen der Chancengleichheit betreffen primär zwei gesellschaftliche Gruppen, junge Familien und die Jugend.

Topografische Schwierigkeiten

«Junge Familien sind aufgrund der geografischen Landschaft des Kantons Graubünden mit verstreuten Dörfern und Bergregionen und somit langen Wegen zu Zentren betroffen», erklärt Wülser. Diese Merkmale machen die Mobilität zwischen den Regionen in Graubünden schwieriger als in städtischen Gebieten der Schweiz. Die schwierige Mobilität erschwert zudem den Zugang zur Kinderbetreuung, insbesondere wenn beide Partner arbeiten möchten. Dies führe zu einer traditionellen Familiendynamik – die Frau bleibt zuhause bei den Kindern und der Mann arbeitet – und zu Regionen, die ein traditionelles Familienbild aufrechterhalten. Somit bestehe die Gefahr, dass die traditionellen Familienrollen weiterhin eine Ungleichheit zwischen Männern und Frauen in der Arbeitswelt prägen werden.

Die zweite Gruppe, die von sozialer Ungleichheit im Kanton Graubünden betroffen ist, ist die Jugend. Jugendliche haben es in ihrer Heimat schwieriger in digitale Berufe einzusteigen als Jugendliche aus anderen Regionen. Zusätzlich sind Studienangebote, technologische oder digitale Berufe im Graubünden nicht so weit verbreitet wie in anderen Kantonen. Wülser sagt: «Vor allem das fehlende Studienangebot führt dazu, dass junge Studierende Graubünden für eine Ausbildung in den digitalen Bereichen in andere Kantone verlassen.»

Befragung von Personen

Das Verständnis der kantonalen Behörden für die aktuellen und modernen Herausforderungen der Chancengleichheit von Mann und Frau im Kanton Graubünden sind jedoch noch nicht vollständig. Das Team der Stabsstelle für Chancengleichheit von Mann und Frau sammelt dazu Antworten. Ausgewählte Personen werden befragt. Gegenstand der Befragung sind Menschen, die eine Affinität zu gleichgestellten Themen haben, insbesondere solche mit unterschiedlichen Perspektiven und persönlichen Erfahrungen. Bisher gibt es etwa Aussagen von einer 18-jährigen Klimaaktivistin, Alt-Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf oder einem Bischof aus Chur.

Die Antworten werden gesammelt und sollen als Grundlage dienen für die strategische Neuausrichtung und Priorisierung der Aktivitäten der nächsten fünf Jahre. 25 ausgewählte Fragen spielt die Stabsstelle für Chancengleichheit an die Gesellschaft zurück: Sie werden auf Plakaten, Spielkarten und Postkarten sowie an einer Jubiläumsveranstaltung am 1. Oktober 2021 künstlerisch in Szene gesetzt.

