Wet-Hair-Look dank Gleitgel? Laut Tiktok geht das

Wieder einmal wird die Nachttischschublade zum Beauty-Schränkchen: Nachdem sich Tiktoker Gleitgel gerade noch ins Gesicht schmierten , findet es nun seinen Weg ins Haar. Dort soll es machen, was es auch an anderen Körperstellen wunderbar kann: nass. Beziehungsweise nass aussehen.

Nass machen und bleiben

Und siehe da: Tatsächlich kommt ihr Look dem von Megan Fox an den VMAs verdächtig nah. Der Hairstylist von Letzterer, Andrew Fitzsimons, berichtete zwar bereits kurz nach dem Event, dass er den Effekt vor allem mit Haaröl zustande brachte. Preislich kann das Luxus-Produkt mit Gleitgel allerdings nicht annähernd mithalten. Und: In einem Youtube-Video zeigt Edelydesigns den Look nochmals, nachdem vier Stunden vergangen sind. Die Optik stimmt weiterhin.