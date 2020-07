Aktualisiert vor 1h

St. Antönien GR

Gleitschirmflieger (52) stürzt ab und stirbt

In Graubünden ist am Sonntag ein Gleitschirmpilot in Windturbulenzen geraten und abgestürzt. Der 52-Jährige verstarb noch am Unfallort.

von Reto Heimann

1 / 4 Am Schollberg unweit der Gemeinde St. Antönien ist ein Gleitschirmflieger abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Kapo Graubünden Der Schollberg liegt im bündnerischen Prättigau unweit des Dorfes St. Antönien. Google Maps Die mit dem Helikopter ausgerückten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen. KEYSTONE

Darum gehts In St. Antönien im graubündischen Prättigau hat ein Mann die Kontrolle über seinen Gleitschirm verloren.

Er stürzte ab und verstarb noch am Unfallort.

Polizei und Staatsanwalt ermitteln den genauen Unfallhergang.

Der 52-jährige Gleitschirmpilot war am 5. Juli mit einer ganzen Gruppe im Gebiet Spitzenbüel bei St. Antönien im bündnerischen Prättigau unterwegs. Er war der letzte der Gruppe, der um 15.15 Uhr auf einer Höhe von knapp 2200 Metern über Meer startete. In der Region des Schollbergs geriet er in Windturbulenzen und stürzte ab. Das schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung.