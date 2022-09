Helikopter-Einsatz: Gleitschirmflieger hängt im Seil, Retter sind bei ihm angekommen 

In Wolfenschiessen hängt ein Gleitschirmflieger in einem Seil.

Ein News-Scout hat gegen 10.30 Uhr gesehen, dass ein Helikopter der Rega in Wolfenschiessen unterwegs ist. «Sofort dachte ich, dass da was los ist und ich sah, dass ein Gleitschirmflieger in einem Seil für die Transportbahn hängen blieb», sagt der News-Scout. Dies sei ganz in der Nähe des Fallenbachs.