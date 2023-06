Kanton Schwyz: Gleitschirmflieger überlebt 200-Meter-Absturz mit erheblichen Verletzungen

Am Fluebrig-Massiv oberhalb von Studen hat sich am Sonntag ein Gleitschirmflieger erheblich verletzt.

Am Sonntagmorgen hat sich ein Speedflyer bei einem Unfall in Studen erhebliche Verletzungen zugezogen.

Am Sonntagvormittag ist gegen 10.15 Uhr im Fluebrig-Massiv in Studen ein Speedflyer schwer verunfallt, wie die Kapo Schwyz in ihrer Mitteilung schreibt. Demnach klappte der Schirm des 30-Jährigen kurz nach dem Start aus noch ungeklärten Gründen wieder zusammen und verlor rasant an Höhe.