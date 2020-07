Schlatt ZH

Gleitschirmpilot (20) bei Sturz verletzt

In Schlatt ZH in der Nähe von Winterthur ist ein Gleitschirmspringer verunglückt.

Am Sonntag um etwa 13 Uhr ging bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung die Meldung ein, dass ein Gleitschirmpilot abgestützt sei. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, ist der Mann gemäss ersten Erkenntnissen bei Übungen an einem abfallenden Wiesenbord mit dem Gleitschirm aus derzeit unbestimmten Gründen abgestürzt. Der 20-Jährige musste mit Verletzungen unbestimmter Schwere mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.