Ein 22-jähriger Gleitschirmpilot startete am Sonntag zusammen mit einem Kollegen und je einem Gleitschirm bei der Bergstation Brändlen in Wolfenschiessen zu einem Flug. Nach einem Manöver in der Luft verlor er die Kontrolle über das Fluggerät und stürzte beim Landeplatz Dorf aufs Wiesland ab. Trotz den sofort eingeleiteten Reanimationsmassnahmen erlag der ausserkantonal wohnhafte Pilot seinen schweren Verletzungen noch auf der Unfallstelle, teilte die Kantonspolizei Nidwalden am Montag mit.