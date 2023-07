Flumserberg SG : Gleitschirmpilot fliegt zu tief, kollidiert mit Baum und stürzt 

Flumserberg SG : Gleitschirmpilot fliegt zu tief und kracht in einen Baum – Rega rückt aus

Am Freitagmittag kam es gleich zu zwei Gleitschirmunfällen im Kanton St. Gallen. In den Flumserbergen ist ein Gleitschirmpilot in einen Baum geprallt und aus mehreren Metern zu Boden gestürzt. In Bad Ragaz kam es zu einem weiteren Unfall.