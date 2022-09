Stechelberg BE : Gleitschirmpilot gerät in Schwierigkeiten, stürzt ab und stirbt

In Stechelberg hat sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Gleitschirmunfall ereignet. Der Pilot verstarb noch an der Unfallstelle.

1 / 2 Der Gleitschirmpilot geriet in Schwierigkeiten und stürzte zu Boden. Bild: Blick aus der Schilthornbahn auf Stechelberg. Wikipedia/Andrew Bossi/CC BY-SA 2.5 Die Berner Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Kapo Bern

Bei der Kantonspolizei Bern ging am Sonntagnachmittag die Meldung zu einem schweren Gleitschirmunfall in Stechelberg (Gemeinde Lauterbrunnen) ein. Der Pilot erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, wie die Kapo schreibt.

Ersten Abklärungen zufolge war der 48-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern, der mit einer Gruppe unterwegs war, am Startplatz Wurmegg in Mürren zu seinem Flug in Richtung Landeplatz Stechelberg gestartet. «Noch vor dem Landegebiet geriet der Gleitschirmpilot aus noch zu klärenden Gründen in Schwierigkeiten und stürzte in der Folge zu Boden», heisst es in der Mitteilung.

Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

