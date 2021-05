Weissenstein SO - Gleitschirmpilot gerät in Windströmung und verletzt sich bei Absturz schwer

Langenthal BE, 25. April: Mehrere Personen bewarfen Polizisten mit Flaschen, so die Kapo Bern. Zwei Personen wurden angehalten und vorläufig festgenommen.

Oberdorf SO, 23. Mai 2021: Ein Gleitschirmpilot ist auf dem Weissenstein kurz nach dem Start abgestürzt. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Spital geflogen.

Wie die Kapo Solothurn mitteilt, ereignete sich am Weissenstein am Sonntag ein schweres Gleitschirmunglück. Kurz nach 15.30 Uhr startete ein Mann beim Startplatz bei Oberdorf gegen den Himmel. «Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet er kurz nach dem Start in eine Windströmung, wodurch sein Schirm zusammenklappte», so Kapo-Sprecher Andreas Mock. Der Pilot musste aus rund zehn Meter Höhe notlanden und schlug auf dem Boden auf, wodurch er sich schwere Verletzungen zuzog. «Er war stets ansprechbar und wurde durch die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega in ein Spital gebracht.»