Virales Video : Gleitschirmpilot hebt bei Bisensturm im flachen Gelände ab 

Kann man mit einem Gleitschirm auch im flachen Gelände abheben? Ja, kann man! Den Beweis lieferte während des Bisensturms am Sonntag der Gleitschirmprofi Beni Kälin aus Bönigen. Zwischen dem Hotel Seiler-au-Lac und dem Brienzerseeufer setzt er nach einem kurzen Anlauf zum Sprung an und schraubt sich dann mit flatternden Armbewegungen in die Höhe. Das Netz zeigt sich begeistert ob der Aktion. «Wow, ich wusste nicht, dass so etwas möglich ist!», schreibt ein User. Ein anderer: «Genau so sieht Fliegen in meinen Träumen aus, nur ohne Fallschirm.» Auf Facebook wurde das Video bis am Mittwochnachmittag rund 130’000 Mal aufgerufen.