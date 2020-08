vor 47min

Disentis GR Gleitschirmpilot muss mit Seilwinde gerettet werden

Im Rahmen des Paragliding World Cup 2020 stürzte am Mittwoch ein Gleitschirmflieger in unwegsamem Gelände ab und verletzte sich dabei schwer. Die Rega konnte den Piloten bergen und anschliessend ins Kantonsspital in Chur fliegen.

von Leo Butie

Disentis GR, 19.8.2020: Im Rahmen des Para World Cup startete ein 51-jähriger Gleitschirmpilot in Disentis für eine Etappe in Richtung Trun GR. Kurz vor 14.30 Uhr ging bei der Polizei eine Meldung ein, dass der Pilot augrund der Trackeraufzeichnung vermutlich im Gebiet Piz Dado abgestürzt ist. Auf einer Höhe von 2600 m ü. M. sichtete die Rega den schwer verletzten Piloten. Nach einer ersten medizinischen Versorgung wurde er mittels einer Windenaktion mit der Rega nach Chur ins Spital geflogen. Kantonspolizei Graubünden

Der Lenker wurde mittelschwer, seine 21-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Kantonspolizei Thurgau Ermittlungen ergaben, dass der Verunfallte sein Auto selbst mit einem Landwirtschaftsfahrzeug barg, in einem Unterstand abstellte und die Kontrollschilder entfernte. Der 23-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt. Er war betrunken gefahren. Am Auto entstand Totalschaden. Kapo SG

Im Rahmen des diesjährigen Paragliding World Cup 2020 in Disentis startete am Mittwoch ein 51-jähriger Gleitschirmpilot in Disentis GR zu einem Wettkampfflug mit Etappenziel Trun GR. Kurz vor 14.30 Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung ein, dass anhand der Trackeraufzeichnung ein Gleitschirmpilot vermutlich im Gebiet Piz Dado abgestürzt sei. Gemäss der Kapo Graubünden konnte man den Piloten telefonisch nicht erreichen.

Auf einer Höhe von gut 2600 Metern über Meer und in unwegsamem Gelände konnte eine Crew der Rega den verunfallten Gleitschirmpiloten sichten. Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurde der Mann mit einer Seilwinde geborgen. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde der Pilot anschliessend mit der Rega nach Chur ins Kantonsspital Graubünden geflogen. Der Unfallhergang wird durch die Kapo Graubünden abgeklärt.