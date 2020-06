Diemtigen BE

Gleitschirmpilot stirbt bei Absturz im Berner Oberland

Am Samstag ist bei Schwenden im Diemtigtal ein Gleitschirmpilot verunfallt. Der Mann erlag seinen Verletzungen trotz

umgehender Rettungsmassnahmen noch vor Ort.

Der Unfall ereignete sich in der Gemeinde Diemtigen BE.

Ersten Abklärungen zufolge war der 54-jährige Mann aus dem Kanton Bern am Startplatz Galm zu seinem Flug in Richtung Landeplatz Fildrich gestartet. Noch vor dem Landegebiet geriet der Gleitschirmpilot in Schwierigkeiten und stürzte in der Folge zu Boden.