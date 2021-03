Chur, 28.02.2021: Ein 18-jähriger Neulenker ist in der Nacht auf Sonntag mit seinem Auto in eine Felswand gekracht. Der Mann wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die genaue Unfallursache wird ermittelt.

Ein 42-jähriger Gleitschirmpilot beabsichtigte am Sonntag kurz nach dem Mittag bei Marus in Tomils GR mit seinem Gleitschirm auf einer Wiese zu landen. Dieser Landeanflug misslang aus noch nicht geklärten Gründen. Der Mann stürzte aus einer Höhe von über zehn Metern auf eine Wiese, so die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung.