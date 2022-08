Obergoms VS : Gleitschirmpilot stürzt in unwegsames Gelände ab und stirbt

Der Unfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Gleitschirmpilot im «Unnere Stock» im Minstigertal. «Aus noch nicht bekannten Gründen geriet er in Schwierigkeiten und stürzte in der Folge in unwegsames Gelände ab», schreibt die Walliser Kantonspolizei in ihrer Mitteilung.