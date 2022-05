Enney FR: Mann (45) fliegt mit Gleitschirm in Hochspannungsleitung und erleidet Verbrennungen

Im Kanton Freiburg verfing sich am frühen Samstagabend ein Gleitschirmflieger in einer Hochspannungsleitung.

Am Samstag gegen 16.45 Uhr wurde die Kantonspolizei Freiburg darüber informiert, dass sich ein Gleitschirmflieger in Enney in Not befinde. Der Mann war mit seinem Schirm in der Landephase in eine Hochspannungsleitung geraten und blieb auf einer Höhe von über 30 Metern hängen, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilt.