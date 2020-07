Weissenstein SO

Gleitschirmpilotin bleibt in Baum hängen, dann stürzt sie in die Tiefe

Eine Gleitschirmpilotin ist am Montagnachmittag auf dem Weissenstein in einem Baum hängen geblieben. Schliesslich stürzte die Frau ab und verletzte sich. Eine aufwendige Bergungsaktion folgte.

Aus noch zu klärenden Gründen blieb die 45-jährige Schweizerin mit ihrem Gleitschirm in einer Baumkrone hängen. (Symbolbild)

Am Montagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, geriet eine Gleitschirmpilotin auf dem Solothurner Bergrücken, dem Weissenstein, in Schwierigkeiten. «Aus noch zu klärenden Gründen blieb die 45-jährige Schweizerin mit ihrem Gleitschirm in einer Baumkrone hängen», teilt die Solothurner Polizei nun mit.