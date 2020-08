Sebi 25.08.2020, 19:35

Die grössten Genies füllen wieder einmal die 20min-Kommentare: Unbedingt die Konzernverantwortungsinitiative annehmen, dann muss Glencore ihre Minen an chinesische Konzerne verkaufen, sodass diese dann Mensch und Umwelt so toll schützen können wie in China! Huiuiui, phantastisch!