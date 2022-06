Bauphase beendet: Gletschergarten holt Arktis nach Luzern

Auch ein Expeditionszelt ist in der Ausstellung zu finden.

Nebst Fotos, die während der einjährigen Forschungsreise gemacht wurden, erinnert auch ein präparierter Eisbär an die Arktis-Expedition.

Alleine diese Worte sorgen schon für eine kühlende Brise: Am Dienstag eröffnet der Gletschergarten Luzern mit einer Arktis-Ausstellung den neugebauten Sandstein-Pavillon. Bei der ersten Sonderausstellung im neuen Sandstein-Pavillon handelt es sich um die grösste Forschungsreise nahe dem Nordpol. «Es sind eindrückliche Fotos in der Ausstellung zu sehen. Diese sind während der einjährigen Expedition entstanden. Auch gibt es Objekte, wie etwa ein Forschungszelt, die für die Forschung genutzt worden sind», erklärt Andreas Burri, Direktor des Gletschergartens. Die Rede ist von der internationalen MOSAiC-Expedition , welche von September 2019 bis Oktober 2020 stattgefunden hatte. Dabei sind Forscher aus unterschiedlichsten Ländern, darunter auch aus der Schweiz, ein Jahr lang durch den arktischen Ozean getrieben – umgeben von Eis.

«Wir wollen den Besuchenden möglichst hautnah und spielerisch zeigen, unter welchen Bedingungen das Expertenteam ihre Arbeit in der Arktis ausführte», so Burri weiter. An die Arktis-Expedition erinnert im Gletschergarten etwa auch ein präparierter Eisbär.