Kanton Wallis: Knochen auf Gletscher identifiziert

Aufgrund der schmelzenden Gletscher tauchten im vergangenen Sommer im Kanton Wallis mehrmals menschliche Überreste auf. Im September fanden Einsatzkräfte der Luftwaffe und Kapo Wallis Knochen auf dem Corbassière-Gletscher. Nun wurden sie, in Zusammenarbeit mit der Polizei in Grossbritannien, identifiziert, wie die Kantonspolizei Wallis in einer Medienmitteilung schreibt.