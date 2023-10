Friedensindex: Die Schweiz gehört zu den Top Zehn der Welt

Das Institut für Wirtschaft und Frieden hat die friedlichsten Länder des Jahres 2023 gekürt. Die Schweiz ist in den Top Zehn vertreten.

1 / 1 Die Skala reicht von hellgrau (sehr friedlich) bis knallrot (weniger friedlich). Die erste Stufe wird allerdings von keinem einzigen Land erreicht. Institute for Economics and Peace (IEP)

Darum gehts Anhand 23 verschiedener Indikatoren bewertet das Institut für Wirtschaft und Frieden die Friedlichkeit von Ländern.

Jedes Jahr fasst es diese im Global Peace Index (GPI) zusammen.

Dieses Jahr gehört auch die Schweiz zu den zehn friedlichsten Ländern der Welt.

Jährlich gibt das Institut für Wirtschaft und Frieden (IEP) den Global Peace Index (GPI) heraus, der den Grad des Friedens 163 unabhängiger Staaten und Territorien bewertet. Seit Jahren zeichnet sich dabei ein Trend ab: Bereits neun Jahre in Folge ist das durchschnittliche Niveau des Friedens auf der Welt gesunken. Auch dieses Jahr war ein Rückgang der globalen Friedlichkeit um 0,42 Prozent zu verzeichnen. Sowohl die gesellschaftliche Sicherheit und das Ausmass anhaltender innerstaatlicher und internationaler Konflikte haben sich verschlechtert. Einzig der Grad der Militarisierung habe sich seit der letzten Erhebung verbessert.

Als friedlichste Region gilt nach wie vor Europa. Allerdings verzeichnete Europa in allen drei Bereichen des GPI einen Rückgang der Friedlichkeit – ein Trend, der sich schon seit geraumer Zeit abbildet. Europa ist weniger friedlich, als es noch vor 15 Jahren war, so die Friedensforscher. Dies sei unter anderem auch auf den Ukraine-Krieg und die damit einhergehenden Spannungen mit Russland zurückzuführen. Dennoch stellt Europa sieben Länder in den Top Zehn:

10. Schweiz

Zu den friedlichsten Ländern der Welt zählt auch die Schweiz. Sie hat sich im Vorjahresvergleich um einen Platz nach oben gekämpft und ist damit in den Top Zehn vertreten. Und das obwohl die Schweiz zu den Ländern mit den höchsten Waffenexporten pro Kopf gehört.

Das Schweizer Bundeshaus thront in Bern über der Aare. REUTERS

9. Japan

Japan ist wie schon im Vorjahr auch 2023 in der Top Zehn vertreten. Der Inselstaat hat sich gegenüber 2022 sogar um einen Platz verbessert. Dafür ist unter anderem der weltweit zweite Rang im Teilbereich gesellschaftliche Sicherheit verantwortlich.

Ein Blick auf den Tokyo Tower mitten in der Metropole. via REUTERS

8. Slowenien

Slowenien ist das einzige mitteleuropäische Land in der Top Zehn. Dies geht insbesondere auf den tiefen Grad der Militarisierung des Landes zurück. Er zählt weltweit zu den fünf tiefsten.

Der namensgebende Fluss schlängelt sich durch die Altstadt Ljubljanas. IMAGO/Zoonar

7. Portugal

Auch Portugal punktet mit einem tiefen Grad an Militarisierung. In Europa schafft es das Land auf der iberischen Halbinsel sogar in die Top Fünf. Gegenüber 2022 musste Portugal jedoch einen Platz abgeben.

Im Palácio de São Bento tagt das portugiesische Parlament. imago/Andreas Prost

6. Singapur

Singapur konnte gleich drei Plätze gutmachen und Portugal vom sechsten Rang verdrängen. Dies ist hoher gesellschaftlicher Sicherheit und wenig Konflikten zu verdanken. In beiden Teilbereichen rangiert der Stadtstaat unter den ersten fünf.

Rund um die Singapur-Bucht erheben sich zahlreiche Wolkenkratzer. IMAGO/Motorsport Images

5. Österreich

Österreich gilt als Alleskönner: In allen Teilbereichen rangiert unser Nachbarland unter den ersten 15. Auch die wirtschaftlichen Konsequenzen der Gewalt zeichnen sich in Österreich weniger drastisch ab als in vielen anderen Ländern.

Auf 2428 Meter befindet sich das Denkmal am Fuscher Törl. IMAGO/imagebroker

4. Neuseeland

Als friedlichstes Land im asiatisch-pazifischen Raum belegt Neuseeland weltweit den vierten Rang. Dies ist auf wenig gewalttätige Demonstrationen, tiefe Inhaftierungsraten und kaum spürbare Auswirkungen von Terrorismus zurückzuführen.

Vom Fusse des Berges Wellington blickt man auf Auckland, die grösste Stadt Neuseelands. IMAGO/ingimage

3. Irland

Auch 2023 schafft es Irland in die Top Drei der friedlichsten Länder weltweit. Irland verfügt über eine neutrale Armee und Kosten, die durch Gewalt verursacht werden, sind auf der Insel kaum zu spüren.

Das Aviva-Stadion in Dublin bei Sonnenuntergang. IMAGO/ingimage

2. Dänemark

Dänemark hat sich gegenüber 2022 um zwei Plätze verbessert. Auch hier sind die geringen wirtschaftlichen Kosten der Gewalt hervorzuheben, die nur 4 Prozent des dänischen BIP ausmachen. Die Militärausgaben dürften in Zukunft laut den Friedensforschern aber steigen.

Im Nyhavn in Kopenhagen stehen zahlreiche historische Holzboote. imago images/YAY Images

1. Island

Als friedlichstes Land der Welt gilt nach wie vor Island – bereits zum 17. Mal in Folge. Diese bemerkenswerte Leistung ist auf den dritten Platz im Bereich Sicherheit und den ersten Rang in den beiden anderen Teilbereichen zurückzuführen. Allerdings hat sich das Gesamtergebnis um vier Prozent verschlechtert. Dafür sind eine höhere Mordrate und stärkere Auswirkungen des Terrorismus verantwortlich.

Der Vulkan Brennisteinsalda bei Landmannalaugar ist einer von vielen in Island. IMAGO/imagebroker