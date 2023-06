5 Milliarden für Ukraine: Wegen Aufbauhilfe droht Hunger in Afrika

Die Verteilung der Entwicklungshilfegelder des Bundes sorgt regelmässig für Streit. Doch in Zeiten, in denen der Bund sparen muss und gleichzeitig der Ukrainekrieg tobt, wird dieser Kampf nun besonders heftig ausgetragen.

Hilfswerke zittern vor Ukraine-Geld

Am Donnerstag berät der Nationalrat einen Vorstoss, der fünf Milliarden Franken zugunsten des Wiederaufbaus in der Ukraine fordert. Dies für einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren, pro Jahr also 500 Millionen bis eine Milliarde.

Mehr Hilfsgelder weniger Sparen, fordert SP-Molina

Den Hebel dafür sieht er ausgerechnet in der Schuldenbremse. Diese erlaubt nämlich eine Ausnahme für «aussergewöhnliche und vom Bund nicht steuerbare Entwicklungen». Somit könnten die fünf Milliarden Franken für die Ukraine als Staatsschulden zusätzlich zum bestehenden Entwicklungshilfe-Budget finanziert werden. Molina findet: «Was ist unvorhersehbarer als der Krieg in der Ukraine?» Bei den Corona-Hilfen habe der Bund ja zur gleichen Ausnahmeregel gegriffen.

Bürgerliche Mehrheit dürfte zusätzliches Geld ablehnen

Ein Grossteil der Mitte-Fraktion wird die fünf Milliarden Franken für die Ukraine ablehnen, sagt Elisabeth Schneider-Schneiter. «Man bindet einfach fünf Milliarden an die Ukraine, ohne zu wissen, für was eigentlich genau. Und ohne zu wissen, wie der Wiederaufbau in der Ukraine vonstatten gehen soll». Setzt sich diese Haltung durch, dürfte es schwierig werden, in Bundesbern eine Mehrheit für eine Budgeterhöhung zu bekommen.