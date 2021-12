Mehrere Milliarden Euro : Globus-Eigentümer kaufen britische Kaufhauskette Selfridges

Das Unternehmen Central und die Signa-Gruppe übernehmen die Warenhäuser der britischen Luxuskette Selfridges.

Die Eigentümer der Globus-Warenhauskette, des Berliner KaDeWe und mehrerer anderer Handelsketten haben nach eigenen Angaben die britische Luxus-Kaufhauskette Selfridges übernommen. Das teilten die Unternehmen Central aus Thailand und Signa aus der Schweiz am Donnerstag gemeinsam in einer Mitteilung mit. Beide Beteiligten sollen demnach 50 Prozent der Anteile an der Selfridges Group halten. Zu der Übernahme der stationären Geschäfte sowie des Online-Geschäfts gehören auch mehrere Immobilien – neben dem berühmten Flaggschiff-Kaufhaus in der Londoner Oxford Street auch ein Gebäude in Manchester und weitere in Irland.