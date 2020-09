300 Millionen Franken : Globus hält trotz Corona an hohen Investitionen fest

Trotz Rückschlägen durch die Corona-Pandemie wollen die neuen Eigentümer von Globus am Investitionsprogramm von 300 Millionen Franken festhalten.

Der Warenhauskonzern Globus will trotz Rückschlägen im Detailhandel durch die Corona-Pandemie am Investitionsprogramm von 300 Millionen Franken festhalten. Die Warenhäuser an den zehn Standorten in der ganzen Schweiz würden weitergeführt.