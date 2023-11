«Globus ist eine Perle» – übernehmen jetzt diese Thailänder?

Zukunft von Globus ungewiss

Was passiert jetzt mit dem Schweizer Warenhaus Globus, das seit drei Jahren je zur Hälfte Signa und der thailändischen Central-Gruppe gehört, die der schwerreichen Thai-Familie Chirathivat gehört ? «Die Zukunft von Globus hängt nicht an der Person René Benko ab», sagt Marcel Stoffel, Detailhandelsexperte und Herausgeber des Shoppingcenter-Marktreports.

Wer könnte Globus übernehmen?

Bei einem Verkauf wäre das beste Szenario für Globus, wenn die Thailänder das Warenhaus komplett übernehmen, so Stoffel. «Die Thailänder haben eine starke Basis: Sie sind jetzt schon Partner, kennen Globus und unterstützen die eingeschlagene Strategie im Premiumbereich», so Stoffel. Ausserdem habe die Central-Gruppe viele weitere erfolgreiche Luxus-Einkaufszentren und könne so Synergien nutzen.